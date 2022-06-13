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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым судном на Волге

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Катер и баржа столкнулись в Чебоксарском водохранилище на реке Волга в Чувашии, есть жертвы, сообщает в понедельник Центральное МСУТ СКР.

"В результате столкновения погибли 4 мужчины, находившиеся в катере", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с баржей, груженой гипсом, произошло 12 июня 2022 года в 23:50 мск на 1147 км судового хода реки Волга у населенного пункта Шешкары (Чувашия).

По словам очевидцев, "катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", добавляют в управлении.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура информирует, что взяла ситуацию под контроль. Также надзорным органом будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Чувашия
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