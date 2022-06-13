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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Мать и двое детей погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в Уренском районе Нижегородской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщила журналистам пресс-служба регионального ГУ МВД в понедельник.

По предварительным данным, авария произошла около 12:55 по московскому времени на 186 км автодороги "Н. Новгород- Шахунья-Киров". Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe.

"В результате ДТП водитель (мать) и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 г.р.) погибли. Водитель и 2 пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение на этом участке дороги перекрыто, добавляют в управлении.

В свою очередь региональная прокуратура информирует, что взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП.

Нижегородская область
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