В Петропавловске-Камчатском загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском горит склад одной из местных транспортных компаний, один человек пострадал, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Площадь пожара - 1 тыс. кв. метров. По предварительной информации, есть один пострадавший, погибших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на складе вспыхнул по вторник утром. Огонь тушат боевые расчеты городской пожарно-спасательной части, а также пожарные военизированной части.