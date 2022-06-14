Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

В Петропавловске-Камчатском загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском горит склад одной из местных транспортных компаний, один человек пострадал, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Площадь пожара - 1 тыс. кв. метров. По предварительной информации, есть один пострадавший, погибших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на складе вспыхнул по вторник утром. Огонь тушат боевые расчеты городской пожарно-спасательной части, а также пожарные военизированной части.

Петропавловск-Камчатский МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 13 июня

Серийное производство российских самолетов планируют наладить в течение 3-5 лет

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Что произошло за день: воскресенье, 12 июня

Путин в День России заявил о важности сплоченности и единения граждан страны

Путин в День России заявил о важности сплоченности и единения граждан страны

Говор будет претендовать на мастер-франшизу McDonald's при возвращении сети в РФ

Говор будет претендовать на мастер-франшизу McDonald's при возвращении сети в РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 3,4 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели 3,4 тыс. человек

Говор заявил о планах расширить бывшую сеть McDonald's до тысячи ресторанов