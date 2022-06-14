В Петропавловске-Камчатском локализовали пожар на складе транспортной компании
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском пожарные локализовали пожар на складе одной из транспортных компаний, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Пожар локализован на площади 300 кв. м", - уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в столице Камчатки составляет 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, один человек пострадал, погибших нет.
Огонь тушат боевые расчеты городской пожарно-спасательной части, а также пожарные военизированной части.