В Петропавловске-Камчатском локализовали пожар на складе транспортной компании

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском пожарные локализовали пожар на складе одной из транспортных компаний, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пожар локализован на площади 300 кв. м", - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в столице Камчатки составляет 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, один человек пострадал, погибших нет.

Огонь тушат боевые расчеты городской пожарно-спасательной части, а также пожарные военизированной части.