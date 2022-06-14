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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

В Петропавловске-Камчатском локализовали пожар на складе транспортной компании

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском пожарные локализовали пожар на складе одной из транспортных компаний, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пожар локализован на площади 300 кв. м", - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в столице Камчатки составляет 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, один человек пострадал, погибших нет.

Огонь тушат боевые расчеты городской пожарно-спасательной части, а также пожарные военизированной части.

Петропавловск-Камчатский МЧС
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