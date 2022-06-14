Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела села Займище городского округа Клинцы Брянской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, утром во вторник военнослужащие ВСУ с применением системы залпового огня совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Клинцы Брянской области. В результате шестеро мирных жителей получили осколочные ранения, повреждены четыре частных домовладения.

Ранее об обстреле сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он в своем телеграм-канале утверждал, что повреждены около 50 домов.

Позднее Богомаз заявил, что удар по селу Займище мог быть нанесен при помощи ракеты "Точка-У". "Как говорят военные, нанесен был удар "Точкой-У", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".