Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле села Займище.
"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное", - написал Богомаз в своем телеграм-канале во вторник.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.