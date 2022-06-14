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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести
Архивное фото
Фото: ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле села Займище.

"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное", - написал Богомаз в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Брянская область Займище
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