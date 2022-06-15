Титов попросил премьера устранить препятствие для получения бизнесом отсрочки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением внести коррективы в порядок предоставления отсрочки по выплате кредитов в рамках льготной программы "ФОТ 3.0", так как сейчас бизнес сталкивается с тем, что ее предоставление может ухудшать кредитную историю заемщиков.

"С середины мая 2022 года заемщики стали сообщать о получении неофициальных отказов банков в предоставлении отсрочки. А сотрудники банков начали предупреждать их о том, что у заемщиков, воспользовавшихся отсрочкой по постановлению правительства РФ №611, может быть испорчена кредитная история", - говорится в письме Титова, которое приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По его мнению, причина заключается в том, что федеральный закон от 30 декабря 2004 года "О кредитных историях" не обязывает банки указывать причину предоставления отсрочки, связанную с постановлением №611. При этом, отсрочки по "антисанкционной редакции" закона №106-ФЗ от 2020 упоминаются.

"В итоге банки могут не указывать причину отсрочки, буквально следуя требованию закона, что "портит" заемщикам кредитные истории", - отмечает уполномоченный.

Решение проблемы Титов видит в изменении текста пп. "г" п. 2 ч. 7 ст. 4 федерального закона "О кредитных историях". Уполномоченный предлагает дополнить его словами "а также об увеличении срока кредитного договора (соглашения) в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юрлицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности, утвержденными постановлением правительства РФ от 27.02.2021 №279".

"В этом случае банк получит право исключить реструктуризацию долговых обязательств, наступившую по указанной причине, из моделей оценки вероятности дефолта заемщика, а также его индивидуального рейтинга, который рассчитывается бюро кредитных историй", - говорится в письме Бориса Титова.