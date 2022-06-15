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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Максимальный размер единовременных выплат по соцконтракту увеличат на 100 тыс. руб.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ разработало поправки в постановление правительства, которыми увеличиваются размеры выплат по социальному контракту, заключаемому с гражданами для преодоления трудной жизненной ситуации, до 350 тысяч рублей по направлению предпринимательской деятельности, до 200 тысяч рублей - по ведению личного подсобного хозяйства, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Соответствующий проект документа опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"По поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на развитие своего дела и на ведение личного подсобного хозяйства на 100 тысяч рублей. Так максимальный размер помощи для предпринимателей составит 350 тыс. рублей, а для развития подсобного хозяйства - 200 тысяч рублей", - сказал Котяков журналистам в среду.

"Это решение об увеличении выплат поможет сделать помощь по социальному контракту более эффективной и востребованной. Все необходимые нормативные акты разработаны и представлены в установленном порядке на экспертизу, поручение президента об увеличении размеров выплат будет выполнено к установленному сроку", - уточнил Котяков.

В свою очередь в пресс-службе министерства труда сообщили, что в настоящий момент максимальный размер выплат по осуществлению предпринимательской деятельности составляет 250 тыс. руб. На это направление приходится почти 32% соцконтрактов, заключенных в этом году. Максимальный размер выплат по ведению личного подсобного хозяйства составляет 100 тыс. руб. Это 12% от заключенных социальных контрактов.

Социальный контракт - форма господдержки с целью преодоления трудной жизненной ситуации. Социальный контракт заключается с гражданами, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума на человека. При этом в 2022 году при заключении соцконтракта не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и вставших на учет в центр занятости.

Минтруд РФ Антон Котяков
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