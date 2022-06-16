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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Штабеля с древесиной загорелись на лесозаготовительном предприятии в Красноярском крае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Штабеля с хранящимся кругляком загорелись на лесозаготовительном предприятии на окраине поселка Таежный Богучанского района в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Силами шести фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. На месте применяется пожарный поезд. Угрозы распространения огня на жилые дома и сооружения нет. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в четверг в 02:59 (по местному времени). Предварительная площадь 2500 кв. м.

На тушении работают 35 человек и 14 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по краю, на месте пожара также работают полицейские: обеспечивают охрану общественного порядка, информируют местных жителей о происходящем и организуют проезд пожарной техники. При необходимости будут организованы эвакуационные мероприятия. Кроме того, на месте пожара работает следственно-оперативная группа полиции.

Красноярский край
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