Три человека погибли в ДТП под Великим Новгородом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе - двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей на новгородской трассе, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального управления ГИБДД Татьяна Лапина.

"Лада Калина" и "Лада Гранта" столкнулись на 187 км шоссе Великий Новгород-Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи.

В результате ДТП погибли - двое детей и водитель "Лады Гранта". Устанавливаются причины и виновник происшествия.