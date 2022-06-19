Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Заявление "Интерфакса" о попытке взлома телеграм-каналов агентства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В ночь с субботы на воскресенье злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов "Интерфакса", ответственного за администрирование телеграм-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство "Интерфакс" не имеет никакого отношения.

Действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено.

Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были.

Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов.

"Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

С севшего на мель в районе Туапсе судна подана заявка на проведение аварийных работ

Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани

Что произошло за день: суббота, 18 июня

Задержан директор Соликамского магниевого завода

Задержан директор Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

ПМЭФ-2022

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана

НОВАТЭК готовит решение по замене на заводах СПГ импортных турбин на российские

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });