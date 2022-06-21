Мишустин в Минске участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20-21 июня в Минске принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба правительства.

В материалах к рабочему визиту говорится, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области функционирования внутреннего рынка, развития транспортной инфраструктуры и таможенно-тарифного регулирования. На заседании будет рассматриваться углубление сотрудничества в рамках цифровой повестки, в том числе по совершенствованию интегрированной информационной системы ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.

По их данным, по итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

В аппарате правительства в свою очередь сообщили, что на заседании планируется участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

В 2022 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Киргизская Республика.

"Главы правительств планируют рассмотреть доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы, о сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров из Евразийского экономического союза, а также вывозных таможенных пошлин, и о проведении оценки регулирующего воздействия актов Союза", - сообщили в аппарате.

Кроме того, по их данным, на заседании предусматривается принять решение о создании комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных областях промышленности в рамках ЕАЭС.

Между тем, особое внимание предполагается уделить развитию транспортной инфраструктуры ЕАЭС, в первую очередь - в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг".

"Главы правительств рассмотрят годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2021 год, а также Программу совместных действий государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей", - сообщили в аппарате правительства.

Предстоящее заседание Межправительственного совета станет тридцать первым с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 24-25 февраля 2022 года в Нур-Султане (Республика Казахстан).