В Красноярском крае два капитана получили условные сроки за гибель человека

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае вынес приговор двум капитанам речного судна по делу о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Два жителя Лесосибирска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека". Приговором Енисейского районного суда Красноярского края осужденным назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, 6 ноября 2018 года машинист автокрана "Камаз-43118", принадлежащего одной из коммерческих организаций, по распоряжению директора производственной площадки прибыл на причал Енисейского района для погрузки автотехники на баржу "БСП-206".

По указанию капитана один из осужденных, являясь сменным капитаном толкача "Ангара-40", разместил на барже автокран. Техника располагалась у правого борта баржи в непосредственной близости от леерного ограждения. После погрузки автокрана баржа проследовала по Енисею по маршруту "Назимово - Лесосибирск". Потерпевший в пути следования находился в кабине автокрана, так как от сменного капитана не поступило указаний о его местонахождении.

Ночью 7 ноября 2018 года на вахту заступил второй осужденный - капитан судна, который также никаких мер по обеспечению безопасности потерпевшего и других пассажиров при перевозке не предпринял. В результате в этот же день в районе 246 км реки Енисей потерпевший вышел на палубу, упал за борт и утонул.

Уточняется, что свою вину в совершении преступления мужчины не признали.