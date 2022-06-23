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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Глава МЧС РФ сообщил о росте площадей лесных пожаров на Дальнем Востоке в 2022 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о росте площадей лесных пожаров на Дальнем Востоке в 2022 году и призвал принять эффективные меры для их предотвращения и ликвидации последствий.

"В целом, по Дальнему Востоку, по сравнению с предыдущим годом, отмечается рост площадей лесных пожаров. На сегодняшний день крупные пожары действуют на территории республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Чукотского автономного округа", - сказал Куренков на координационном заседании в региональном правительстве в рамках рабочего визита в Якутию.

Министр отметил, что задача всех органов власти и ведомств в настоящее время - организовать эффективные меры по предотвращению пожаров и защите населения, а также объектов экономики от "сезонных рисков".

МЧС Александр Куренков
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