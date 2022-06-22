Глава МЧС РФ в ходе первой рабочей поездки прибыл в Иркутск

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков проводит первую рабочую поездку по РФ, в ходе которой министр посетит Иркутск, Якутск и Красноярск, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду утром Куренков прибыл в Иркутск, где встретился с губернатором Игорем Кобзевым, посетил областное управление МЧС, а также возложил цветы к монументу погибшим в Великой Отечественной войне и памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга.

В Красноярске и Якутске Куренков планирует встретиться с возглавляющими регионы Александром Уссом и Айсеном Николаевым, а также руководителями областных главков МЧС.