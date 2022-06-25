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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Петербурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке (Санкт-Петербург), сообщил в субботу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Белоруссия в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары (в том числе калийные удобрения, нефтепродукты, продукцию машиностроения) через прибалтийские порты.

Ранее республика вела переговоры с российской стороной об использовании портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани для экспорта своей продукции. Строительство белорусского порта "Бронка" после окончания саммита лидеров стран ОДКБ в мае обсуждали президенты Белоруссии и России.

ММПК "Бронка" расположен на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербург, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Порт "Бронка" включает в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр.

Единственным владельцем и оператором ММПК "Бронка" является ООО "Феникс", которое в настоящее время принадлежит Росимуществу. До февраля 2023 года ООО "Феникс" войдет в состав госкорпорации "Ростех".

Петербург Бронка Белоруссия Александр Лукашенко
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