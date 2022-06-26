Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Правительство РФ увеличило свой резервный фонд на 1,6 млрд рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, "средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений".

Источник увеличения резервного фонда - неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете страны на соответствующий финансовый год.

В 2022 году в рамках мер, направленных на обеспечение стабильности экономики и рынка труда в условиях западных санкций, средства из резервного фонда выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российское судно загорелось в Японском море

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Что произошло за день: суббота, 25 июня

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об ударе по заводу в Константиновке в Донбассе

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Двое уроженцев Чечни получили по 15 лет колонии за нападение на военнослужащих в 1999 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });