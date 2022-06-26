Правительство РФ увеличило свой резервный фонд на 1,6 млрд рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, "средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений".

Источник увеличения резервного фонда - неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете страны на соответствующий финансовый год.

В 2022 году в рамках мер, направленных на обеспечение стабильности экономики и рынка труда в условиях западных санкций, средства из резервного фонда выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.