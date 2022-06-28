Минпромторг введет балльную систему оценки телеком-оборудования и медтехники

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен ввести балльную систему для оценки телекоммуникационного оборудования и медицинской техники в рамках локализации производства.

"Готовимся в ближайшее время многострадальную нашу балльную систему в вычислительной технике принять. Вслед за ней в обязательном порядке примем балльную систему в телекоммуникационном оборудовании. Дальше пойдет медтехника, дальше пойдет все остальное", - заявил замглавы ведомства Василий Шпак на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости" во вторник.

По его словам, в июле министерство запустит выдачу субсидий на разработку радиоэлектронной аппаратуры. В настоящее время уже идет конкурс на субсидирование затрат на разработку электронной компонентной базы и модулей.

Разработка балльной системы в России ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации радиоэлектроники и определять, какая продукция может войти в реестр российской радиоэлектронной продукции. Как заявлял Шпак в интервью "Интерфаксу", балльная система предусматривает ежегодное увеличение "проходного" балла для признания продукции российской.