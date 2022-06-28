Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

Минпромторг введет балльную систему оценки телеком-оборудования и медтехники

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен ввести балльную систему для оценки телекоммуникационного оборудования и медицинской техники в рамках локализации производства.

"Готовимся в ближайшее время многострадальную нашу балльную систему в вычислительной технике принять. Вслед за ней в обязательном порядке примем балльную систему в телекоммуникационном оборудовании. Дальше пойдет медтехника, дальше пойдет все остальное", - заявил замглавы ведомства Василий Шпак на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости" во вторник.

По его словам, в июле министерство запустит выдачу субсидий на разработку радиоэлектронной аппаратуры. В настоящее время уже идет конкурс на субсидирование затрат на разработку электронной компонентной базы и модулей.

Разработка балльной системы в России ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации радиоэлектроники и определять, какая продукция может войти в реестр российской радиоэлектронной продукции. Как заявлял Шпак в интервью "Интерфаксу", балльная система предусматривает ежегодное увеличение "проходного" балла для признания продукции российской.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Закон о "дачной амнистии" вступит в силу с 1 июля

Закон о "дачной амнистии" вступит в силу с 1 июля

В Новороссийске введен частичный режим ЧС из-за обнаружения фугаса у причала КТК

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июня

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza решил уйти из России

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

Что произошло за день: понедельник, 27 июня

ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

Медведев возложил на Литву всю ответственность за ограничение транзита в Калининград

Медведев возложил на Литву всю ответственность за ограничение транзита в Калининград
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });