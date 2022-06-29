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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

СМИ получат "право на ошибку" в проекте закона о внесудебном закрытии за фейки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проект закона о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков ко второму чтению исправлен: СМИ будут лишаться лицензии не сразу, а получат "право на ошибку", сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"В первоначальной редакции СМИ практически закрывалось, так как отзывалась лицензия, в новой редакции поправки учитывают следующий подход: при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель вносят требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, в случае повторного нарушения предписание выносится на срок не более шести месяцев", - сказал Боярский в среду на заседании комитета.

По его словам, поправки предусматривают, что Роскомнадзор будет обязан произвести необходимые действия по внесению в реестр в течение 24 часов; в первоначальном варианте предусматривалось, что действия должны быть произведены "незамедлительно".

При этом, если СМИ в течение трех либо шести месяцев устраняет нарушения, то оно сможет возобновить свою деятельность по решению Роскомнадзора, сказал Боярский.

Он также отметил, что законопроект предусматривает, что в случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.

"Мне кажется, что мы сумели, действительно, ко второму чтению важный и резонансный законопроект доработать таким образом, чтобы он не стал механизмом для возможного ущемления прав отечественных СМИ", - сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн после того как поправки к законопроекту были приняты членами комитета единогласно.

Проект закона, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение "фейков", дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая.

Авторами проекта закона (101646-8) выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Законопроект, в частности, предлагает ввести новую статью 56.2 в закон 2124-1 о СМИ.

Госдума
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