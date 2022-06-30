В РФ планируют облегчить процедуры ввода сельхозземель в оборот

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило поправки в законодательство, которые облегчат процедуры ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"Сейчас по стране тысячи участков либо заброшены, либо используются с другими целями. Подготовленные поправки позволят быстрее сменить правообладателей таких земель, - сказал он. - И мы при этом предусмотрели меры, которые исключают возможность недобросовестным предпринимателям переоформлять эти участки на третьих лиц или предлагать их в качестве залога, чтобы уходить от ответственности за нецелевое использование".

Кроме того, уточняется механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, сокращается срок, по истечении которого они должны быть проведены. "Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность использования сельхозземель", - подчеркнул глава правительства.

Мишустин также сообщил, что на заседании планируется рассмотреть целый блок вопросов в сфере землепользования.

"По поручению президента правительство сократит сроки проведения ряда процедур при предоставлении участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Некоторые из них явно избыточны и могут быть уменьшены за счет применения цифровых технологий и быстрого взаимодействия между ведомствами", - сказал он, уточнив, что теперь на принятие решения о выделении земли будет отведено 20 дней. Сокращаются сроки и на других этапах.

"Рассчитываем, что ускорение процедур позитивно скажется на темпах реализации бизнесом новых проектов, а вместе с ранее предпринятыми шагами в сфере ипотеки будет способствовать упрощению строительства индивидуального жилья нашими гражданами", - сказал Мишустин.