Впервые замеченный на Куршской косе атлантический морж уплыл в море

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Атлантический морж, впервые обнаруженный на Куршской косе инспекторами национального парка, уплыл в Балтийское море, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Если кто-то увидит ее на другом участке нашего побережья, просим немедленно нам сообщить", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники нацпарка постарались выполнить все рекомендации специалистов по морским млекопитающим Московского и Калининградского зоопарков. Около моржа построили навес, но он им не воспользовался. Также животное поливали пресной водой, огородили и охраняли. Волонтёры привезли рыбу и мидии, поскольку, по оценке ученых, морж был истощен. Однако животное отказалось от "человеческой" пищи.

Моржа заметили на морском побережье Куршской косы накануне. Привычное место обитания атлантического моржа - Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко. Однако недавно атлантические моржи были замечены и в Белом море.

Директор нацпарка Анатолий Калина отметил, что такой случай произошел впервые в истории. Он поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение ИА им.П.П.Ширшова РАН. Госинспекторам было дано указание обезопасить моржа от зевак.