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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Три человека погибли в ДТП на трассе в Воронежской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Автоавария с участием автомобиля ВАЗ -2115 и КамАЗ произошла на трассе "М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в пятницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся попутно автомобильным КамАЗ, который транспортировали на грузовом эвакуаторе.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ- 2115 и двое его пассажиров, среди которых один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Воронежская область МВД
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