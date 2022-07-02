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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Глава Удмуртии подал документы для участия в сентябрьских выборах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу подал в ЦИК республики документы для участия в выборах руководителя региона, сообщает его пресс-служба.

"Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бречалов был выдвинут для участия в выборах главы Удмуртии партией "Единая Россия".

Кроме Бречалова, в выборах главы Удмуртии планируют принять участие депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) Вадим Белоусов, представитель партии "Зеленая альтернатива" Георгий Лещев, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров, представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Сегал и координатор ЛДПР в регионе Тимур Ягафаров.

Выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики пройдут в сентябре, в Единый день голосования.

Удмуртия Александр Бречалов
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