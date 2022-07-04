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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

В Псковской области обрушились балконы трех этажей жилого дома

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Балконы трехэтажного панельного дома обрушились в ночь на понедельник в поселке Плюсса Псковской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Отмечается, что в 3.20 рухнули балконы в доме 53 на улице Ленина в поселке Плюсса, с 1-го по 3-й этаж. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

Как уточнили в плюсском отделении полиции, панельный дом 1986 года постройки на 27 квартир не был признан аварийным.

25 жильцов после обрушения балконов были эвакуированы. Четверых заселили в гостиницу, остальные разместились у родственников.

Причины произошедшего выясняются.

Псковская область
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