Власти Сочи расторгнут договор аренды пляжа, где охранники избили отдыхающего

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи намерены расторгнуть договор с арендатором пляжа, где был избит посетитель, сообщил в понедельник журналистам директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы горадминистрации Кирилл Ярыш.

"В городе Сочи на днях произошел вопиющий случай - избиение одного из посетителей пляжа... Город Сочи оперативно отреагировал на ситуацию. Наша позиция в данном случае бескомпромиссная и жесткая. В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории", - сказал Ярыш.

Он отметил, что "пострадавшему администрацией оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская".

По его словам, в Сочи находятся 188 пляжных территорий. "Позиция по всем будет усилена, всем доведены рекомендации в части их поведения в нештатных ситуациях, проинструктированы спасатели и частные охранные предприятия пляжных территории", - добавил Ярыш.

Ранее сообщалось, что охранники пляжа "Фрегат" в Адлерском районе подозреваются в избиении 3 июля отдыхающего в ходе конфликта, четыре человека были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер-блогеров, которым сделали замечание охранники. Им якобы не понравилось, что девочки стали раздавать на пляже нарезанный арбуз и снимать это на видео. В конфликте участвовали несколько человек.