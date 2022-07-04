Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Власти Сочи расторгнут договор аренды пляжа, где охранники избили отдыхающего

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи намерены расторгнуть договор с арендатором пляжа, где был избит посетитель, сообщил в понедельник журналистам директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы горадминистрации Кирилл Ярыш.

"В городе Сочи на днях произошел вопиющий случай - избиение одного из посетителей пляжа... Город Сочи оперативно отреагировал на ситуацию. Наша позиция в данном случае бескомпромиссная и жесткая. В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории", - сказал Ярыш.

Он отметил, что "пострадавшему администрацией оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская".

По его словам, в Сочи находятся 188 пляжных территорий. "Позиция по всем будет усилена, всем доведены рекомендации в части их поведения в нештатных ситуациях, проинструктированы спасатели и частные охранные предприятия пляжных территории", - добавил Ярыш.

Ранее сообщалось, что охранники пляжа "Фрегат" в Адлерском районе подозреваются в избиении 3 июля отдыхающего в ходе конфликта, четыре человека были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер-блогеров, которым сделали замечание охранники. Им якобы не понравилось, что девочки стали раздавать на пляже нарезанный арбуз и снимать это на видео. В конфликте участвовали несколько человек.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Думе предложили исключить необоснованное изъятие детей из семей в РФ

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР
Военная операция на Украине

Путин заявил о выдвинутом двумя генералами предложении продолжить операцию на Украине

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Песков заявил, что Путин в этот раз не будет поздравлять Байдена с Днем независимости

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении семи пунктов управления и двух складов ВСУ в Донбассе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });