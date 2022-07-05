Минюст предложил запретить сделки по валютным ценам с некоторыми исключениями

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ подготовил законопроект о временном запрете устанавливать цену в договорах с привязкой к иностранной валюте и мировым товарным индексам с исключениями для сделок с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки, драгоценными камнями и металлами, для финансовых услуг и производных финансовых инструментов, пишет во вторник РБК.

По данным издания, документ был вынесен в правительственную комиссию по законопроектной деятельности в понедельник, но его рассмотрение было отложено на две недели. Перенос связан с необходимостью дополнительного обсуждения, подтвердили в пресс-службе правительства.

Изначально работу над схожей инициативой вела Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она предусматривала, что под ограничения не подпадут только сделки, осуществляемые в рамках внешнеторговой деятельности. Но в правительстве высказались за расширение круга исключений, предложив вывести из-под ограничений сделки, совершаемые при оказании финансовых услуг, с ценными бумагами, а также с товарами (работами и услугами), перечень которых определит правительство РФ. В этот список должны были попасть сделки с драгоценными металлами и продукцией нефтегазовой отрасли, рассказывал источник "Интерфакса".

Подготовленный Минюстом проект учитывает эти замечания и в отличие от документа ФАС оговаривает, что вводимые правила будут временными – до конца 2023 года.

В случае если в договоре будет запрещенное условие, оно будет считаться ничтожным. Исполнение соглашения должно производиться с оплатой в рублях по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, пишет РБК со ссылкой на документ.

Новая редакция законопроекта была согласована Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, указывает РБК со ссылкой на сопроводительные материалы. ФАС свое согласование не дала. По ее мнению, необходимо продлить срок действия моратория хотя бы до конца 2024 года и внести корреспондирующие изменения в закон "О защите конкуренции".