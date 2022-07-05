Археологи нашли погребальный комплекс с памятниками рядом с Херсонесом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Погребальный комплекс с колумбарием и несколькими памятниками обнаружен при археологических раскопках на территории южного пригорода Херсонеса (Севастополь), сообщил фонд "Моя история", который реализует различные проекты в музее-заповеднике.

"Археологи южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с памятниками", - сообщается в официальной группе фонда в соцсети "ВКонтакте".

В частности, речь идет о гробнице-колумбарии – монументальном каменном строении размером 6,45 на 4,5 м из известняковых блоков. Предположительно, здесь находилось до 14 ниш для урн с прахом.

Также обнаружены две плитовые гробницы, состоящие из надгробной стелы, базы под стелу и пьедестала. Одна из стел представляет собой мраморную плиту с изображением мужчины зрелого возраста со свитком, что свидетельствует о его высоком государственном положении, на второй запечатлена молодая женщина. Надписи под ними гласят: "Аристон, сын Аристона. Прощай" и "Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай".

Все три памятника датируются II в. н.э.

Херсонес – древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших тут в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса – греческие колонисты – прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания полис просуществовал около двух тысяч лет.