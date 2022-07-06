Задержан житель Ставрополья, подозреваемый в убийстве девяти человек 20 лет назад

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в убийстве девяти человек в 2002 году, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 49-летний Анатолий Марков, зарегистрированный в станице Григорополисская Ставропольского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и мошенничество", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Марков подозревается в убийствах четырех женщин и трех мужчин в Луховицком районе Подмосковья в феврале 2002 года, а также двух мужчин в Рязанской области в марте того же года "на почве неприязненных отношений".

Марков будет доставлен на допрос к следователю, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.