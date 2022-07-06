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Генпрокурор РФ потребовал меньше штрафовать бизнес за малозначительные нарушения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бизнес-сообщество Томской области пожаловалось генеральному прокурору Игорю Краснову на большое количество проверок и такое же число штрафов за любые незначительные нарушения.

"Я уже неоднократно говорил, что те проверки, которые согласованы в прошлом году как плановые, нужно корректировать и отменять. Почему этого не делает прокуратура, надо разобраться", - сказал генпрокурор в среду на встрече с представителями бизнеса в ходе рабочей поездки в Томск.

Краснов обратил внимание прокурора области, что в отношении бизнеса проходит слишком много проверок, в результате которых предпринимателей штрафуют за самые незначительные нарушения.

"Надо предупреждать, а не штрафовать за то, что должно быть пять огнетушителей, а там всего четыре. Нужно реагировать по-человечески и принять меры реагирования на проведение незаконных проверок. Их самих наказать, значит", - сказал глава надзорного ведомства.

Он также призвал предпринимателей обращаться к прокурору области по всем фактам проведения незаконных плановых или внеплановых проверок.

Игорь Краснов
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