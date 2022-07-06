Генпрокурор РФ предостерег от бюрократических проволочек в отношении уроженцев Донбасса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики.

"Поддержка людей, которые вынужденно покинули Донецкую и Луганскую народные республики и прибыли на территории РФ, - это одна из самых важных гуманитарных задач. Люди потеряли все, приехали к нам сюда, бюрократические проволочки нужно прекратить", - сказал он.

К генпрокурору обратилась жительница Мариуполя, которая покинула город и в апреле прибыла на территории РФ. По словам женщины, ее сын в 2021 году получил среднее базовое образование, о чем ему было выдано соответствующее свидетельство, подлинник которого хранился у администрации школы.

В результате военных действий и возникшего пожара здание школы было разрушено, а вся документация уничтожена. Сейчас же молодой человек хочет поступить в механико-технологический техникум, но не может, так как учебное заведение требует оригинал документа иностранного государства об образовании, а он имеет только его ксерокопию.

"Безусловно, ребёнку надо помочь, чтобы он поступил. Я прокурору области поручаю заняться этим вопросом. Уверен, тут нет проблемы", - сказал Краснов.

Он также поручил прокурору Томской области Александру Семенову лично провести приём граждан, вынужденно приехавших из ЛДНР, разъяснить им процедуру получения выплат, а также содействовать в решении их вопросов.