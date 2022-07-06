Экс-глава администрации Кирова осужден условно по делу о поставке дорожных регистраторов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Кирова вынес приговор бывшему главе администрации города Илье Шульгину, обвиняемому в должностном преступлении, сообщает региональная прокуратура в среду.

Экс-чиновник получил три года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями) с испытательным сроком на такой же срок, говорится в сообщении.

Также приговор вынесен экс-руководителю городского управления дорожной и парковой инфраструктуры, отмечает прокуратура. Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Кроме того, обоих на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее со ссылкой на региональное СУ СКР сообщалось, что в 2019 году исполняющий обязанности директора управления дорожной и парковой инфраструктуры заключил муниципальный контракт на поставку 20 специальных технических средств фото- и видео фиксации для контроля дорожного движения на сумму более 21 млн рублей. При приемке техсредств было выявлено их несоответствие заданию аукциона, однако они были приняты по указанию экс-главы Кирова.

Шульгин был главой администрации Кирова с осени 2017 года, он подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию в январе 2020 года после критики со стороны губернатора региона. 29 января 2020 года депутаты думы Кирова досрочно прекратили полномочия Шульгина.