Доля защищенных от рисков ЧС посевов в РФ к концу года может достигнуть 35-40% от застрахованных площадей. Обзор

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Субсидируемое страхование посевов от рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) климатического характера, стартовавшее в РФ весной этого года, набирает обороты, показал опрос агростраховщиков, проведенный "Интерфаксом". ЧС-полисы покупают не только крупные, но и фермерские хозяйства, многие комбинируют ЧС-защиту с программой мультирискового страхования урожая, сборы агростраховщиков растут. Национальный союз агростраховщиков (НСА) прогнозирует, что к середине года не менее 30 аграрных регионов РФ станут участниками новой ЧС-программы, а к концу года доля защищенных от рисков ЧС посевов составит не менее 35-40% от всего застрахованного клина.

Два вида субсидий

Заключение договоров субсидируемого сельхозстрахования с защитой от рисков ЧС по новому закону началось в РФ в посевную кампанию яровых 2022 года. К реализации нового закона допущено 6 агростраховщиков, отвечающих требованиям регуляторов по капитализации, финансовой устойчивости и опыту работы в сельхозстраховании. В год премьеры для ЧС-страхования установлены повышенные субсидии на уплату страховых взносов аграриями - 80% от цены полиса субсидируется госбюджетом. Затем год за годом доля субсидий будет снижаться по 10%, пока она не достигнет 50%, такой размер субсидий установлен в традиционном мультирисковом страховании урожая с 2012 года.

Преимущества страхования по новому закону о страховании посевов от ЧС по сравнению с мультирисковым в простоте заключения договора и получения выплат (требуется ограниченный набор документов), а также в тарифах, которые в разы меньше, чем в параллельно действующем мультирисковом страховании урожая, полисы ЧС доступнее потребителю. Правда, спектр рисков по новой программе ограничен. Дешевые ЧС-полисы сработают только при официально объявленном ЧС регионального масштаба, выплаты покрывают затраты на производство урожая, в то время как более дорогие мультирисковые договоры включают риски гибели урожая из-за климатических аномалий и в пределах одного поля, без объявления ЧС, а выплаты компенсируют не только затраты агрария на производство урожая, но и упущенную выгоду от реализации урожая.

На начало июня этого года насчитывалось 19 регионов - участников новой ЧС-программы, сообщает Национальный союз агростраховщиков. "Итоги весенней кампании можно будет подводить не ранее августа этого года", - полагает президент союза Корней Биждов.

"На старте договорной кампании страховщики строили разные предположения о ее ходе. Сегодня можно сказать, что предварительные результаты оказались выше ожиданий, спрос растет, к середине этого года не менее 30 аграрных регионов РФ станут участниками новой ЧС-программы. К концу года доля защищенных от рисков климатических ЧС посевов может достигнуть 35-40% от общероссийского застрахованного на условиях господдержки клина", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

В рамках подготовки к запуску нового закона проводились встречи, семинары и консультации с участием НСА, АПК, страховщиков, представителей Минфина, Минсельхоза и Банка России. В результате к агрострахованию с господдержкой присоединились некоторые регионы-участники, ранее не практиковавшие субсидируемое страхование.

Новая программа страхования урожая от ЧС и закон на эту тему появились в РФ по инициативе министерства сельского хозяйства, которое держит на постоянном контроле вопрос сельскохозяйственного страхования и побуждает к этому региональные органы АПК.

До 97% объемов рынка страхования растениеводства в России приходится на систему защиты с господдержкой, согласно данным НСА.

Начало

К новому бизнесу субсидированного страхования от рисков ЧС климатического характера допущены не все участники НСА. Согласно постановлению правительства от 23 декабря 2021 г. №2423, к продаже ЧС-полисов допускаются СК, которые обладают опытом сельскохозяйственного страхования не менее 5 лет, если размер их капитала составляет не меньше 3 млрд рублей, а рейтинг финансовой надежности не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства "Эксперт РА". Таким требованиям в настоящий момент соответствуют 11 российских страховщиков, но в этом году желание работать по новому закону изъявили 6 страховых компаний: "РСХБ-Cтрахование", "Росгосстрах", "Cогласие", "АльфаСтрахование", ВСК, "Сбербанк страхование".

По данным НСА за 5 месяцев 2022 года, на 1 июня 2022 года по заключенным договорам от ЧС застраховано 534,7 тыс. га на 366,7 млн рублей. Лидируют по сбору премий в новой линии бизнеса компании "РСХБ-Страхование", "Согласие", "Сбербанк страхование" и "Росгосстрах".

Всех опережает "РСХБ-Страхование" с долей 42% по показателю застрахованной посевной площади по ЧС-программе (48% в совокупных ЧС-премиях). На долю "Согласия" пришлось 31% площадей (31% в ЧС-премиях) - второе место среди агростраховщиков по двум показателям. У "Росгосстраха" 3-е место по показателю защищенных от ЧС площадей - 16% и 4-е место по доле собранных ЧС-премий - 11%. Компания "Сбербанк страхование", которая не так давно начала работу в сегменте сельхозстрахования, имеет 11%-ную долю по застрахованным площадям (4-е место в группе лидеров) и 3-е место по доле в общих ЧС-премиях - 15%.

В ходе опроса "Интерфакса" страховщики разошлись в оценках конкурентной ситуации в новом виде бизнеса: одни конкуренцию ощущают, другие – нет. Однако есть особенность – выплаты по новому закону следуют только при объявлении ЧС регионального масштаба.

Сомнения аграриев

"Принципиальный момент новой программы в том, что страховой случай подтверждается постановлением губернатора региона о введении режима чрезвычайной ситуации", - отметил начальник управления андеррайтинга и методологии сельскохозяйственных рисков СК "Согласие" Мансур Аминов.

По его мнению, "это выручает, когда в пострадавшем районе отсутствует метеостанция или находится в отдалении, и аграриям затруднительно получить подтверждение страхового случая. Бывало, что сельхозпредприниматели оставались без возмещений из-за отсутствия подтверждающих документов – у страховой компании не было оснований для выплаты. Или природное явление, которое явилось причиной гибели урожая, по установленным нормативам не достигло критерия опасного природного явления".

Однако власть губернаторов над объявлением ЧС имеет не только одни достоинства. Так, на встречах со страховщиками аграрии высказывали сомнения относительно возможности получения выплат по новому закону не из-за страховщиков, а из-за позиции региональных властей. Это происходит там, где власти крайне неохотно объявляют ЧС на территории даже при сильных ущербах, это значит, что полисы не сработают. Подобные сомнения высказывали на встречах со страховщиками аграрии Поволжья и Сибири.

"Сдержанная позиция властей может быть обусловлена тем, что объявление ЧС такого уровня на территории влечет за собой финансовые выплаты по другим направлениям, не связанным с агрострахованием", - высказал предположение президент НСА Биждов.

По данным НСА, недавно из-за засухи ЧС произошли в нескольких районах Омской области, где СК уже застраховали поля по новому закону, однако ЧС на уровне региона пока не объявлено. Из-за жары и недостатка влаги страдает ряд районов Хакасии.

ЧС-полисы увеличивают сборы СК

На старте договорной ЧС-кампании агростраховщики не могли уверенно прогнозировать, как скажется новая линия бизнеса на итоговых показателях страхования урожая с господдержкой в целом. Ожидался рост общего числа заключенных договоров, однако ЧС-полисы оказались кратно дешевле, что, с одной стороны, делало их привлекательными и доступными для аграриев, но, с другой, - дешевые полисы могли вытеснить по доле классические и более дорогие договоры мультирисковой защиты урожая. Тогда совокупные сборы по защите урожая на условиях господдержки в РФ могли не расти, но даже понизиться с введением нового закона. На практике этого не произошло.

За 5 месяцев 2022 года "РСХБ-Страхование" нарастила сбор премий по сельхозстрахованию на 14%, в том числе по договорам с господдержкой, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор СК Сергей Простатин. По его словам, "рост сборов премии с государственной поддержкой связан, в первую очередь, с запуском нового страхового продукта - "Cтрахование урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой на случай ЧС"".

Помогают спросу повышенные субсидии для сельхозпроизводителей-пионеров в размере 80% от цены полиса в первый год работы закона. Тем не менее, по словам Простатина, при выборе программы "на ценовой параметр ориентируются не все, но те клиенты, кто детально не ознакомлен с техникой реализации новой программы", либо "те, кто уверен, что в текущем сельскохозяйственном сезоне не ожидаются природные катаклизмы, способные существенно снизить объем планируемого производства".

Одновременно компания наблюдает и обратный эффект. "Если регион традиционно подвержен климатическим, катастрофическим событиям, то аграрии выберут наиболее дешевый продукт при наибольшей вероятности, например, введения режима ЧС", - пояснил Простатин.

В портфеле договоров "РСХБ-Страхования" по программе ЧС есть как крупные аграрные предприятия, так и фермерские хозяйства. Практика первой посевной показывает, что все зависит от территории страхования, а не от размеров конкретного хозяйства, отмечают в "РСХБ-Страховании".

Наличие в портфелях ЧС-договоров, заключенных с небольшими аграрными хозяйствами, подтвердили и другие участники опроса.

"Интерес и спрос на заключение договоров по ЧС-программе довольно высокий", - отметили в ВСК. Страхователей "привлекает относительная простота продукта и стоимость", кроме того, "интерес спровоцирован введением весной этого года в ряде регионов ЧС или ситуациями, приближенными к ЧС", пояснили в СК.

Уже сейчас в СК "Согласие" с осторожностью прогнозируют небольшой рост премий по страхованию урожая в этом году по сравнению с прошлым годом. "В том числе это и заслуга новой программы от ЧС, - считает начальник управления андеррайтинга и методологии сельскохозяйственных рисков "Согласия" Аминов. - Только после подведения итогов яровой кампании, понимания погодных условий на время осеннего сева, вовлеченности всех участников страхования можно будет сформировать прогноз по итогам календарного года".

Представитель "Согласия" добавил, что "субсидируемое агрострахование особенно пользуется спросом у сельхозтоваропроизводителей там, где есть программы так называемой "погектарки" (объемы субсидий в рамках погектарной господдержки выше для тех хозяйств, кто страховал урожай - ИФ).

По наблюдениям руководителя управления сельскохозяйственного страхования СК "АльфаСтрахование" Станислава Кондратьева, "те, кто раньше страховался по мультирисковой программе, все-таки пока отдают предпочтение ей". "При этом есть пример, когда один крупный агрохолдинг, который ранее не страховал свой урожай, сделал выбор в пользу продукта по страхованию от ЧС. В целом новая программа, конечно, расширила линейку возможных вариантов страхования урожая. Со временем страхование от ЧС займет свою нишу и найдет своих постоянных клиентов", - убежден он. В целом у "АльфаСтрахования" растет портфель по всем сегментам сельхозстрахования. В общей сложности по итогам первого полугодия компания ожидает прироста страховых премий более чем на 50%.

Правительство РФ побуждает к страхованию урожая на условиях господдержки сельхозпроизводителей не только пряником (субсидиями), но и кнутом – снижением прямых бюджетных компенсаций по ущербу из-за климатических ЧС. Уже несколько лет действует постановление кабинета министров, предписывающее снижать на 50% объем прямой бюджетной помощи не страховавшим риски сельхозпроизводителям.

Однако "не этот фактор является решающим" при заключении страхового договора, считает глава "РСХБ-Страхования" Простатин, а "оценка аграриями вероятности наступления самих рисков". Делать обоснованные выводы о ходе договорной кампании, по его мнению, можно будет в середине июля. "По закону у сельхозпроизводителей есть 15 дней после окончания сева, чтобы застраховать урожай", - сказал он.

Где страхуют

По предварительным данным "РСХБ-Страхования", больше всего страхование урожая от ЧС востребовано на Дальнем Востоке, в Западной Сибири и в Поволжье, что закономерно, поскольку сельхозпроизводители этих регионов регулярно сталкиваются с режимом ЧС из-за сложных природно-климатических условий.

Все аргументы в пользу заключения ЧС-договора сводятся к территории страхования, а не к формату ведения бизнеса и объемам производства. "Наш опыт агрострахования в этом сельхозсезоне показывает, что есть регионы, в которых популярно страхование на случай ЧС, например, Приморский край. При этом есть регионы, где востребованы оба продукта: и мультириск, и ЧС. Это Омск, Волгоград, Самара. На юге России новая программа защиты урожая не вызвала большого интереса: сельхозпроизводители Краснодарского края, Ставрополья пока отдают предпочтение мультирисковому страхованию. Мы фиксируем общее увеличение объемов продаж программ страхования с господдержкой", - сообщил глава "РСХБ-Страхования".

О том, что ЧС-страхование пользуется спросом в тех регионах, где чаще всего происходят опасные природные явления, сделал вывод и представитель СК "Согласие": "Востребованными новые полисы оказались там, где часты засухи, наводнения, природные пожары, пыльные бури и другие природные риски".

"СК "Согласие" "заключила контракты на общую страховую сумму более 1 млрд рублей с аграриями из Приморского края, Амурской, Калининградской, Омской и Саратовской областей. Под защитой по новому закону урожаи сои, ячменя, пшеницы, проса, кукурузы, картофеля, капусты, овса и подсолнечника", - детализировал он.

Все комплексно

Выбор клиентами полисов страхования урожая с господдержкой идет по двум основным сценариям: "ЧС" или "ЧС+Мультик", поясняют в ВСК. Кроме того, у сельхозкомпаний распространена практика, когда в комплексе страхуются их автомобили, имущество, приобретается защита по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Как правило, такие запросы поступают от крупных и средних предприятий.

В "РСХБ-Страховании" "комплексное страхование достаточно популярно среди клиентов, востребованными оказались различные комбинации видов страхования - "агрострахование, страхование имущества, страхование потерь от перерывов или остановок производства", отметили в компании.

В СК "Согласие" комплексно страхуется сельскохозяйственная спецтехника, оборудование, каско автомобилей, ОСАГО и другие риски. "У каждого клиента свои запросы, поэтому мы готовы сделать индивидуальное предложение каждому", - отметили в страховщике.

В "АльфаСтраховании" полагают, что не от агрополисов сельхозпроизводители зачастую переходят к другим видам страхования, а, скорее, наоборот. "Страхование урожая и животных страхователи, как правило, доверяют тем партнерам-страховщикам, с которыми выстроены отношения по иным направлениям бизнеса. У нас есть клиенты, с которыми мы непрерывно работаем по сельскохозяйственному страхованию на протяжении многих лет. И в их число входят не только предприятия, которым "АльфаСтрахование" осуществляла значительные страховые выплаты, но и те, у которых убытков не было", - прокомментировал Кондратьев особенности кросс-продаж в сегменте агрострахования.

Риски ЧС растут по всему миру

Как сообщили в "РСХБ-Страховании" со ссылкой на Росгидромет, в России каждые десять лет средняя температура повышается на 0,47°С, что неизбежно меняет климат страны. Практика агрострахования показывает, что ключевые для России земледельческие регионы - Ставрополье, Краснодарский край, Поволжье - становятся все более рисковой зоной земледелия. По данным компании, основанным на истории выплат по страховым событиям последних трех лет, с 2018 по 2020 год включительно самые большие убытки сельхозпроизводители несут из-за засухи. На втором месте в перечне опасных рисков - суховей и заморозки, на третьем - град. Больше всего обращений поступает из Краснодарского края, Ставрополья, Мордовии, Самарской, Волгоградской областей.

"Очевидно, что карта рисков в стадии трансформации, - полагают в ВСК. - Пока нет точно устоявшейся картины. Каждый год метеоотклонения возникают спорадически, с не совсем очевидной цикличностью".

Подтверждают нарастание климатических рисков в СК "Согласие", но, обращают внимание, что это "очень небыстрый процесс, поэтому на текущий момент страховщики успевают адаптироваться к изменяющимся условиям, учесть их в своей тарифной политике. При этом в долгосрочной перспективе мы имеем дело с серьезным вызовом для всего мира".

По данным Всемирной продовольственной организации ООН (FAO), с 1970 по 2010 год количество ЧС в мире увеличилось: геофизических - на 40%, климатических - в 4 раза, гидрологических - в 6 раз.

В свою очередь агрегированные НСА данные Минсельхоза по России показывают, что во втором десятилетии XXI века произошел резкий рост официально зарегистрированного ущерба от ЧС в сельском хозяйстве: если в 2000-2009 годах ущерб аграриев, оцененный по прямым затратам на возделывание погибших полей, составил 27,4 млрд рублей, то за 2010-2019 годы - уже более 103 млрд рублей. По оценке НСА, эти потери соответствуют ущербу аграриев от потери продукции на уровне не ниже 270 млрд рублей за 20 лет. В 2021 году, по приблизительным подсчетам НСА, 16 регионов РФ получили ущерб по прямым затратам (по себестоимости продукции) в объеме порядка 8 млрд рублей из-за ЧС.

Агрострахованием на условиях господдержки по итогам 2021 года было охвачено 7,7% посевных площадей (5,8 млн га), объем выплаченных агростраховщиками компенсаций оказался рекордным за последние 8 лет. Выплаты по всем линиям агрострахования с господдержкой осуществлялись в 58 регионах РФ и составили 5,6 млрд рублей: из них 3,6 млрд рублей по растениеводству и почти 2 млрд рублей по сельхозживотным, сообщает НСА.

В первом квартале 2022 года все направления сельхозстрахования с господдержкой в РФ (включая защиту животных) показали общий прирост премий на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Начисленная страховая премия по заключенным за этот период договорам составила 746 млн рублей, годом ранее показатель был на уровне 520 млн рублей.