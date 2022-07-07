Путин проведет встречу с руководством Госдумы и фракций

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителями Госдумы и главами думских фракций.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что мероприятие состоится в Кремле и пройдёт в очном формате.

Как ожидается, руководство думских фракций на предстоящей встрече с президентом затронет вопросы поддержки экономики, участников специальной военной операции (СВО), защиты социально уязвимых слоев населения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что планирует поднять тему выстраивания полноценного диалога и выполнения последнего Послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Я ещё раз поставлю вопрос об эффективности нашей совместной работы, о полноценном диалоге, о необходимости успешного выполнения его послания. Оно носит судьбоносный характер", - сказал Зюганов в среду на пленарном заседании в Госдуме.

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сказал, что планирует поднять вопросы о социальной защите участников СВО на Украине.

"Вопросы по социальной защите участников специальной военной операции, по приравниванию народной милиции ДНР и ЛНР по социальной защите к участникам специальной военной операции. Эти все вопросы я лично готов буду доложить Верховному главнокомандующему, президенту России", - сказал политик журналистам в среду.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал Интерфаксу", что на встрече с президентом "фракция даст свои оценки тому, что происходит в стране, в мире, выскажет свою позицию и выдвинет свои предложения для поддержки экономики, для социальной защиты граждан, для поддержки малого среднего бизнеса и сельского хозяйства".

По его словам, будут затронуты вопросы, связанные с увековечением памяти, поддержкой Вооруженных сил России, социально уязвимых слоев граждан с целью сохранения покупательной способности в связи с происходящими инфляционными процессами.

"Так как это будет первая встреча без Владимира Жириновского, президент должен быть уверен, что все заложенные Жириновским принципы сохраняются в партии, партия сохранит свою прогосударственную, пророссийскую позицию и все определённые Жириновским приоритеты, особенно сейчас, когда происходит специальная военная операция", - сказал Нилов.