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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Автокран упал на минивэн с людьми на федеральной трассе в Забайкалье

Погибли два человека

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столкновение двух автомобилей на федеральной трассе в Забайкальском крае в четверг стало причиной падения автокрана на минивэн, в котором находились восемь человек, двое погибли.

"В пожарно-спасательную часть №2 поселка Могойтуй поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 212-м км автодороги Чита-Забайкальск. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек", - сообщает региональное управление МЧС России.

Два человека погибли, еще двое, в том числе один ребенок, получили травмы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС России провели отключение аккумулятора и деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.

Могойтуй Забайкалье
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