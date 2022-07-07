В России будут вести учет случаев профессиональных заболеваний работников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило порядок расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Постановлением вводятся вводит правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний. У работника будет право на личное участие в таком расследовании или участие через представителей.

При установлении предварительного диагноза работнику - острое профессиональное заболевание, медорганизация будет обязана в течение суток известить об этом органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля и работодателя.

Органы санэпиднадзора в течение суток со дня получения извещения приступают к выявлению обстоятельств и причин заболевания путем проведения на рабочем месте необходимых экспертиз, опросов и исследований. За две недели они должны составить санитарно-гигиеническую характеристику условий труда.

Центр профессиональной патологии проводит экспертизу связи заболевания с профессией и на основании результатов устанавливает заключительный диагноз.