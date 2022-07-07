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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Расходы на адаптацию соцсферы в Арктике к изменениям климата оценили в 50 млрд руб. в год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в адаптацию объектов социальной сферы РФ, расположенных в арктической зоне, к изменениям климата оцениваются в 50 млрд рублей в год. Об этом сообщил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев.

"Мы несколько лет занимаемся оценкой протаивания мерзлоты и деградации многолетних мерзлых грунтов для ряда секторов нашей экономики. По нашим оценкам, только для социальной сферы – мы говорим о дорожной инфраструктуре, жилье, инфраструктуре здравоохранения – это где-то получается порядка не менее 50 млрд рублей в год. А имея в виду долгосрочный характер этих последствий – речь идет, конечно, о триллионах рублей. Те инвестиции, которые должны направляться на адаптацию, должны исходить из этих величин и совершенно иного горизонта планирования", - сказал Порфирьев в среду на международной конференции по адаптации к изменениям климата в Арктике в Петербурге.

По словам спикера, данные инвестиции должны восприниматься "не как затраты на купирование рисков, которые есть", а как инвестиции "преобразующие" и иметь комплексный характер. Они могут дать мультипликативный эффект, влияя на создание новых рабочих мест, снижение издержек производства и рисков травматизма, повышение производительности труда в регионе и так далее.

Порфирьев также отметил, что сейчас в России разработано 17 планов адаптации к климатическим изменениям в Арктике – 10 отраслевых и семь региональных. Их качество, по оценкам эксперта, крайне неравномерно.

"Предстоит огромная в этом смысле работа. Качество планирования является одним из самых главных вызовов. (. . .) Природные и климатические риски (изменения климата в Арктике - ИФ) должны найти в них отражение, чего сейчас нет", - добавил Порфирьев.

Арктика
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