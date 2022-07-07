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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В Красноярском крае ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае днем 7 июля на 26-м км дороги Епишино - Северо-Енисейский столкнулись Nissan и грузовик-бензовоз, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в Nissan погибли мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребенок 2010 года рождения.

Находившийся в легковой машине годовалый ребенок и водитель бензовоза госпитализированы.

Разлива топлива из бензовоза не произошло.

На месте работает следственно-оперативная группа, а также руководство межмуниципального отдела МВД России "Енисейский".

Красноярский край МВД Епишино
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