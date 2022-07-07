Восстановлено движение поездов в Кировской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ремонтные работы завершены на участке железной дороги в Кировской области, где в четверг сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.

"Движение поездов возобновлено", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В четверг около 12:45 мск на 1022 км перегона станций Просница - Ардаши с рельсов сошли четыре хвостовых вагона грузового поезда, в которых перевозились удобрения, груз не высыпался.

Это вызвало задержку трех пассажирских и шести грузовых поездов.

В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги уточняла, что в результате схода нарушен габарит второго пути. В вагонах находился хлорид калия, угрозы экологии в результате происшествия нет.