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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В Кировской области сошли с рельсов вагоны с удобрениями

Прервано движение поездов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Кировская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом нескольких вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в четверг.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг около 12:45 на 1022 км перегона станций Просница - Ардаши. С рельсов сошли четыре хвостовых вагона грузового поезда.

В вагонах перевозились удобрения. Груз не высыпался, отмечает прокуратура.

"Повреждения железнодорожной инфраструктуры и пострадавших нет. Движение поездов на участке в настоящее время перекрыто", - говорится в сообщении.

Для возобновления движения на место выехали два восстановительных поезда.

В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги уточняет, что в результате схода нарушен габарит второго пути.

В вагонах находился хлорид калия, угрозы экологии в результате происшествия нет, подчеркивает ГЖД.

"Информация о задержках пассажирских поездов уточняется. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.

Кировская область
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