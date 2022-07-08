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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Мошенники похитили 12,7 млн руб. у матери погибшего в операции на Украине военного

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых подозреваемых в хищении более 12,7 млн рублей у жительницы города Гремячинска Пермского края, чей сын погиб в специальной военной операции на Украине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в пятницу.

По данным полиции, в мае женщине позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Звонившие убедили потерпевшую в необходимости застраховать ее расчетные счета под предлогом произошедшей утечки данных. В дальнейшем на протяжении нескольких дней женщина снимала небольшие суммы и переводила на указанные мошенниками абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки.

"В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит", - пояснила Волк.

Следователем возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

Представитель министерства пояснила, что все четверо фигурантов в возрасте от 20 до 22 лет были задержаны в Казани. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

Установлено, что у задержанных был организован так называемый штаб в арендованной квартире в Казани. В рамках обысков в квартире обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Устанавливаются и другие возможные участники противоправной деятельности.

МВД России
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