Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по регламенту решил запретить посещение здания верхней палаты российского парламента послу Деборе Броннерт Великобритании и другим британским дипломатам.

"Заслушав информацию председателей комитетов [Вячеслава] Тимченко и [Григория] Карасина (глава комитета по международным делам - ИФ) о решении руководства парламента Великобритании ограничить доступ официальным представителям РФ в Великобритании в здание парламента Великобритании комитет СФ по регламенту в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации послу Великобритании в РФ и другим дипломатическим сотрудникам посольства", - сказал председатель комитета по регламенту Тимченко на его заседании в пятницу.

По словам сенатора, у комитета имеется официально подтвержденная информация об ограничении возможности российскому послу Андрею Келину и сотрудникам посольства в Великобритании посещать здание парламента. Об этом сообщили официальные источники Великобритании со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин и спикером Палаты лордов.

"В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными", - отметил Тимченко.

Со своей стороны, Карасин предложил не допускать в здание Совета Федерации посла и сотрудников посольства Великобритании.

При этом на вопрос одного из сенаторов, как часто в последнее время сотрудники дипмиссии Великобритании посещали Совет Федерации, Карасин ответил: "Они не посещали его вообще, в последние годы по крайней мере".