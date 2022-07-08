В Самаре рабочий упал на дно резервуара для нефтепродуктов и разбился

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На территории АО "Самаранефтепродукт" рабочий упал в резервуар для хранения нефтепродуктов и погиб, его тело извлекли сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, он упал на дно емкости с высоты 15 метров во время технических работ и погиб от полученных травм.

Региональное управление СКР и прокуратура начали проверки в связи со случившемся.