Владивосток предложили связать авиарейсом с Южными Курилами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиарейс может связать Владивосток с Южными Курилами Сахалинской области в текущем году, сообщает пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Минвостокразвития инициировано предложение о запуске с июня 2022 года маршрута Владивосток - Курильск (о.Итуруп) - Владивосток с частотой не реже двух раз в неделю, предусмотрев его включение в перечень социально значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Минтранс России подготовил проект постановления правительства РФ для возможности предоставления субсидий из федерального бюджета данному маршруту как социально значимому, отмечает пресс-служба.

"Важно соединить Курилы прямым рейсом и со столицей ДФО – с Владивостоком. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет завершена. И уже в этом году люди из Владивостока смогут беспосадочно добираться до Курильска, что существенно увеличит туристический поток", - цитирует пресс-служба министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Данный вопрос обсуждался в пятницу в Южно-Сахалинске на совещании по развитию Курильских островов, которое провел в правительстве региона вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Пресс-служба также сообщает, что в 2021 году авиакомпания "Аврора" и ее партнеры по единой дальневосточной авиакомпании перевезли на Курильские острова 85,3 тыс. человек, что на 18% превысило показатель допандемийного 2019 года.

В текущем году, как считают в правительстве Сахалинской области, пассажиропоток на Курильские острова продолжит расти. "Аврора" по договоренности с областным правительством в летний сезон 2022 года увеличила частоту рейсов из Южно-Сахалинска в Курильск и Южно-Курильск (о.Кунашир) по сравнению с прошлым годом, добавив по два рейса в неделю. Сейчас на эти направления выполняются по девять рейсов в неделю. Тарифы на этих рейсах субсидируются правительством Сахалинской области.