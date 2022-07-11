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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Красноярском крае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник в 07:20 (03:20 мск) в Большемуртинском районе. По предварительной информации, на 116-м км автодороги Красноярск-Енисейск водитель автомобиля Subaru выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi.

"В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии находится следственно-оперативная группа полиции.

Красноярский край МВД
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