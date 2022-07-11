Защита сына экс-советника главы Ингушетии обжалует приговор за ДТП с жертвами

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Защита будет добиваться отмены приговора жителю Ингушетии Рустаму Гогиеву, признанному виновным в совершении ДТП с четырьмя погибшими в 2017 году, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Беков.

Малгобекский городской суд 5 июля приговорил Гогиева к пяти годам в колонии-поселении. Как говорил "Интерфаксу" информированный источник, осужденный - бывший сотрудник МВД и сын бывшего советника главы республики Юнус-Бека Евкурова Магомеда Гогиева, который также занимал пост вице-премьера в ингушском правительстве.

По версии обвинения, Гогиев в результате обгона на большой скорости выехал на полосу встречного движения и создал опасность водителю автомобиля ВАЗ, который ехал по своей полосе во встречном направлении. После этого водитель ВАЗа, избегая столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz под управлением Гогиева, который успел вернуться на свою полосу, напомнил Беков.

"В деле очень много тёмных пятен, огромное количество процессуальных нарушений, которые были выявлены защитой на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства. Защитой были выявлены противоречия и нарушения при производстве автотехнических и трасологических экспертиз. Назначались повторные и дополнительные судебные экспертизы, которые установили, что причиной ДТП явился выезд автомобиля ВАЗ на встречную полосу движения", - заявил адвокат.

Он отметил, что совершение обгона осужденным достоверно не было установлено - ни на стадии предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Водитель автомобиля ВАЗ утверждал, что столкновение произошло на его полосе движения, тогда как все следы столкновения находятся на полосе иномарки. Это установлено протоколами осмотра места происшествия и заключениями эксперта.

По его мнению, суд необоснованно не принял во внимание показания свидетелей со стороны защиты, которые опровергали версию совершения обгона Гогиевым. Даже если допустить, что его совершал обгон, выезд на встречную полосу как средство предотвращения столкновения законом запрещен, добавил адвокат. Эксперты установили, что водителю ВАЗа достаточно было двигаться по своей полосе, и столкновения можно было избежать, заключил Беков.

ДТП, по факту которого было возбуждено дело, произошло 10 ноября 2017 года в Малгобекском районе. Погибли четыре пассажира ВАЗа, которым было от 17 до 22 лет, водитель этой машины получил тяжелые травмы. Малгобекский суд определил наказание Гогиеву, учтя, что у него на иждивении есть несовершеннолетние дети. Осужденному также запретили водить машину в течение трех лет.

Приговор в законную силу не вступил.