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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Приостановка "Северного потока", упрощенный порядок получения гражданства РФ и отмена запрета на перевалку нефти КТК

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание. По графику ремонт должен продлиться до утра 21 июля.

- Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

- Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом. Административный штраф составит 200 тыс. рублей.

- Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России. Компания передает российские операции местному менеджменту.

- В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста. По словам депутата Александра Хинштейна, речь идет "о запрете на подобную пропаганду в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах".

- Вступили в силу ограничения на транзит цемента и алкоголя в Калининградскую область. Губернатор региона отметил, что это не новые ограничительные меры, а очередной этап вступления их в силу по разным товарам.

- Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ. В Роскомнадзоре объяснили, что Генпрокуратура обнаружила на сайте заведомо недостоверные сведения о специальной военной операции и призывы к участию в несогласованных акциях.

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