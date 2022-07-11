Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сайт фотобанка Depositphotos стал недоступен из-за блокировки одной из его страниц по требованию Генпрокуратуры РФ, следует из данных Роскомнадзора (РКН).

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в России ограничен доступ к странице сайта Depositphotos.com, посвященной действиям России на территории Украины, по требованию Генпрокуратуры от 1 июля.

Страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым "фейкам").

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. Ресурс в настоящее время недоступен, убедился "Интерфакс".

"Интерфакс" запросил РКН о причинах блокировки.

7 марта фотобанк сообщил в своих социальных сетях, что приостанавливает обслуживание клиентов в РФ и Республике Беларусь в связи с действиями России на территории Украины и введенными санкциями. Сервис планирует возобновить работу в обоих странах, как только санкции будут отменены.