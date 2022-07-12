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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ
Фото: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британский производитель и продавец косметики Lush планирует закрыть все оставшиеся магазины в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.

По словам одного из них, Lush планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы.

Lush в начале марта приостановил поставки своей продукции в РФ, а также онлайн-продажи.

Магазины в РФ и на Украине управляются партнером Lush по лицензии, обе компании на 65% принадлежат гражданину России.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 65% долей в ООО "Лаш Раша" является Дмитрий Азаров, остальные 35% долей принадлежат британской компании.

Сеть в России объединяла 48 магазинов. К 11 июля открытыми оставались 27 точек продаж, отмечает "Коммерсант".

Источник издания, близкий к российской Lush, сообщил, что компания находится в процессе ликвидации. По его словам, собственники сети не смогли наладить поставки в страну. Последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.

Lush работал на российском рынке с 2001 года. По данным "СПАРК", выручка "Лаш Раша" в 2021 году выросла на 33,2%, до 1,55 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,6 раза, до 95,55 млн рублей.

Lush
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