Омич оштрафован на 500 тыс. руб. за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске вынес приговор местному жителю Сергею Троценко, признав его виновным в оправдании терроризма, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Уголовное дело расследовалось СУ СКР по Омской области по материалам УФСБ России по 33-й ракетной армии и УМВД России по региону.

По данным следствия и суда, в январе 2020 года Троценко в одной из соцсетей разместил комментарий, в котором дал положительную оценку действиям человека, совершившего теракт в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. "Кроме того, в своем комментарии фигурант выражал призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности и к осуществлению террористических действий, аналогичных теракту в Архангельске", - сказала Руснак.

Суд признал Троценко виновным по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере в 500 тыс. рублей.