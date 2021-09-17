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Житель Читы осужден за оправдание теракта в здании архангельского УФСБ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Читы за оправдание теракта в здании УФСБ Архангельска, сообщает управление ФСБ по Забайкальскому краю.

"Житель Читы разместил в сети материалы, оправдывающие теракт в здании архангельского областного УФСБ в 2018 году. В период проведения оперативных и следственных действий подследственный неоднократно высказывал в адрес представителей правоохранительного блока угрозы, связанные не только с жизнью и здоровьем сотрудников, но и с целостностью зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Коллегия из трех федеральных судов Первого восточного окружного военного суда в Хабаровске признала мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и приговорила к шести годам колонии общего режима.

Утром 31 октября 2018 года в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего тот получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ.

Забайкальский край Чита ФСБ

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